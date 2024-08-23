Самойлова (Акимова) Матрёна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Акимов Иосиф Евстигнеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1898
Дочь: (Самойлова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1901
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1902
Сын: Самойлов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Самойлова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1906
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1907
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1909
Дочь: (Самойлова) Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1909
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1911
Дочь: (Самойлова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
24.06.1912
Дочь: (Самойлова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.1914
Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович
Смерть
После 01.07.1951