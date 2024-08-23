Самойлова (Акимова) Матрёна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Акимова) Матрёна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Акимов Иосиф Евстигнеевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.02.1898

Муж: Самойлов Пётр Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1898

Дочь: (Самойлова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1901

Сын: Самойлов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1902

Сын: Самойлов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Самойлова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Самойлов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1907

Сын: Самойлов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1909

Дочь: (Самойлова) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Самойлов Иван Петрович

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1911

Дочь: (Самойлова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1912

Дочь: (Самойлова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Самойлов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Самойлов Пётр Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951

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