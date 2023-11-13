Акимов Иосиф Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Самойлова Матрёна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 03.04.1882
Дочь: Сорокина Акулина Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1888
Дочь: Рогожкина Прасковья Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1894
Мать ребёнка: Акимова Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
21.10.1896
Мать ребёнка: Акимова Татьяна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920