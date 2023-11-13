Акимов Иосиф Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Иосиф Евстигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Самойлова Матрёна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.04.1882

Дочь: Сорокина Акулина Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.11.1888

Дочь: Рогожкина Прасковья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1891

Сын: Акимов Пётр Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1894

Сын: Якимов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Акимова Татьяна Елисеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Сын: Акимов Никита Иосифович

Мать ребёнка: Акимова Татьяна Елисеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Татьяна Елисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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