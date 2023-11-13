Сорокина (Акимова) Акулина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Акимова) Акулина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.04.1882

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.04.1882

Отец: Акимов Иосиф Евстигнеевич

Мать: не указана

Восприемник
03.02.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ефим Петрович Самойлов
Восприемник
09.11.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дмитрий Петрович Самойлов
Бракосочетание
04.11.1904

Муж: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Кузнецов и Сорокин Иван По невесте: Еремин и Сорокин Петр
Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Сорокин Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1910

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Рождение ребёнка
19.07.1914

Сын: Сорокин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
27.07.1915 - по п/х книгам
Рождение ребёнка
29.01.1917

Сын: Сорокин Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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