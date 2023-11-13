Сорокина (Акимова) Акулина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.04.1882
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.04.1882
Отец: Акимов Иосиф Евстигнеевич
Мать: не указана
Восприемник
03.02.1901
Ефим Петрович Самойлов
Восприемник
09.11.1902
Дмитрий Петрович Самойлов
Бракосочетание
04.11.1904
Поручители по жениху: Кузнецов и Сорокин Иван По невесте: Еремин и Сорокин Петр
Рождение ребёнка
04.08.1905
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Рождение ребёнка
23.07.1910
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Рождение ребёнка
19.07.1914
Сын: Сорокин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
27.07.1915 - по п/х книгам
Рождение ребёнка
29.01.1917
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951