Самойлов Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения04.11.1902
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
09.11.1902
Рождение ребёнка
13.08.1928
Дочь: Климушкина (Самойлова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Самойлова Марина Семёновна
Рождение ребёнка
13.02.1932
Бракосочетание
До 04.01.1936
Рождение ребёнка
04.01.1936
Рождение ребёнка
09.02.1939
Рождение ребёнка
27.02.1942
Смерть
1946
Похороны
1946