Самойлов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Дмитрий Петрович

Самойлов Дмитрий Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1902

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

1904 или 1905 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902

Отец: Самойлов Пётр Михайлович

Мать: Самойлова (Акимова) Матрёна Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
09.11.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1928

Дочь: Климушкина (Самойлова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Самойлова Марина Семёновна

Рождение ребёнка
13.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова Марина Семёновна

Бракосочетание
До 04.01.1936

Жена: Самойлова Марина Семёновна

Рождение ребёнка
04.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова Марина Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова Марина Семёновна

Рождение ребёнка
27.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова Марина Семёновна

Смерть
1946
Похороны
1946
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.