Самойлова Марина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Марина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904 или 1905

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1904 или 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Надгробный памятник
Рождение ребёнка
13.08.1928

Дочь: Климушкина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
04.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 04.01.1936

Муж: Самойлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
27.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
1982
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское
Смерть
1982
Надгробный памятник
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