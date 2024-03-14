Самойлова Марина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904 или 1905
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1928
Дочь: Климушкина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Самойлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1932
Рождение ребёнка
04.01.1936
Бракосочетание
До 04.01.1936
Рождение ребёнка
09.02.1939
Рождение ребёнка
27.02.1942
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Похороны
1982
Кладбище: васильевское
Смерть
1982
Надгробный памятник