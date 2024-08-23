Самойлов Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения03.04.1906
Дата смерти06.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.04.1906
Рождение ребёнка
13.01.1931
Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1933 или 1935
Дочь: (Самойлова) Зинаида Ефимовна
Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
10.12.1937
Рождение ребёнка
28.12.1939
Бракосочетание
До 1940
Военная служба
С 13.04.1942
Рождение ребёнка
13.09.1948
Смерть
06.12.1980
Похороны
Около 08.12.1980