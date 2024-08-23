Самойлов Ефим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Ефим Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.04.1906

Дата смерти

06.12.1980

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1931 г.р.
1933 или 1935 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1906

Отец: Самойлов Пётр Михайлович

Мать: Самойлова (Акимова) Матрёна Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.04.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Самойлов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1933 или 1935

Дочь: (Самойлова) Зинаида Ефимовна

Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
10.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1940

Жена: Самойлова Елизавета Александровна

Военная служба
С 13.04.1942
Рождение ребёнка
13.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самойлова Елизавета Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.12.1980
Похороны
Около 08.12.1980
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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