Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 28.07.1867

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.07.1867

Отец: Титов Никанор Аверкиевич

Мать: Титова Марфа Николаевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1887

Муж: Мешков Григорий Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1889

Сын: Мешков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мешков Григорий Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1893

Сын: Мешков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Мешков Григорий Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1895

Сын: Мешков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мешков Григорий Ильич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1895

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