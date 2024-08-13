Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.07.1867
Дата смерти1895
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.07.1867
Отец: Титов Никанор Аверкиевич
Мать: Титова Марфа Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1887
Рождение ребёнка
05.12.1889
Сын: Мешков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мешков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
15.03.1893
Сын: Мешков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Мешков Григорий Ильич
Рождение ребёнка
13.04.1895
Отец ребёнка: Мешков Григорий Ильич
Смерть
1895