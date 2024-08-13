Титова Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Марфа Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева (Титова) Пелагея Никаноровна

Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1851

Сын: Титов Федор Никанорович

Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1853

Сын: Титов Косьма Никанорович

Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Титов Андрей Никанорович

Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Титов Иван Никанорович

Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 28.07.1867

Дочь: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна

Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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