Титова Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева (Титова) Пелагея Никаноровна
Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич
Рождение ребёнка
20.09.1851
Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич
Рождение ребёнка
25.09.1853
Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич
Рождение ребёнка
Около 28.07.1867
Дочь: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна
Отец ребёнка: Титов Никанор Аверкиевич