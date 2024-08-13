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Мешков Григорий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1887

Жена: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1889

Сын: Мешков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1893

Сын: Мешков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1895

Сын: Мешков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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