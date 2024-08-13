Мешков Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1887
Рождение ребёнка
05.12.1889
Сын: Мешков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна
Рождение ребёнка
15.03.1893
Сын: Мешков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна
Рождение ребёнка
13.04.1895
Мать ребёнка: Мешкова (Титова) Евдокия Никаноровна