Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Стефанова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

12.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Елена Андреева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Григорий Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1878

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1879

Сын: Филипп Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1882

Дочь: Устина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Иван ст.

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1886

Сын: Павел ст.

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1888

Сын: Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1891

Сын: Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Иван мл.

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1896

Сын: Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1898

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1900

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.09.1904
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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