Анна Стефанова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти12.09.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Елена Андреева
Муж: Григорий Кодратов
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Филипп Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Дочь: Устина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Иван ст.
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Павел ст.
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Иоанн Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Иван мл.
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Кодратов