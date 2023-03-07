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Фёдор Григорьев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888

Отец: Григорий Кодратов

Мать: Анна Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1906

Жена: Марина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1906

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Марина Григорьева

Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: Марина Григорьева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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