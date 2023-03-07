Фёдор Григорьев
Место рождения
Дата рождения06.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888
Отец: Григорий Кодратов
Мать: Анна Стефанова
Бракосочетание
22.01.1906
Жена: Марина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1906
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Марина Григорьева
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Марина Григорьева
Смерть
Неизвестно