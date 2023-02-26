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Марина Григорьева

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Место рождения

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Фёдор Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1906

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Матрона Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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