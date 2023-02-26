Марина Григорьева
Место рожденияд.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1906
Муж: Фёдор Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1906
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Матрона Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Григорьев
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно