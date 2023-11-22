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Василий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.05.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий Петров

Мать: Катерина Яковлева

Рождение ребёнка
10.02.1786

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Фекла Прокопьева

Рождение ребёнка
22.03.1791

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Фекла Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Фекла Прокопьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Фекла Прокопьева

Смерть
22.05.1804
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