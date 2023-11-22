Катерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1772 ст.

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисафета Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Петров

Смерть
Неизвестно
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