Катерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1772 ст.
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисафета Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Петров
Смерть
Неизвестно