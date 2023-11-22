Дмитрий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1772 ст.
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисафета Дмитриева
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Катерина Яковлева
Смерть
1787