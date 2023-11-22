Дмитрий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1772 ст.

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисафета Дмитриева

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Катерина Яковлева

Смерть
1787
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