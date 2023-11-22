Фекла Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофей Ларионов
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
10.02.1786
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
22.03.1791
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Смерть
Неизвестно