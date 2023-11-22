Фекла Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофей Ларионов

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
10.02.1786

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
22.03.1791

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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