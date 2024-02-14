Хадиева Бибигазза
Место рожденияд.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Дата рождения1879
Дата смертиПосле ?.03.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ибрагимов Мухаметсадык
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Хадиева) Разия
Отец ребёнка: Габделганиев Хадий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хадиев Юсупзян
Отец ребёнка: Габделганиев Хадий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Хадиева) Хоршия
Отец ребёнка: Габделганиев Хадий
Смерть
После ?.03.1960