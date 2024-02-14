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Хадиева Бибигазза

Место рождения

д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1879

Дата смерти

После ?.03.1960

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ибрагимов Мухаметсадык

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Хадиева) Разия

Отец ребёнка: Габделганиев Хадий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хадиев Юсупзян

Отец ребёнка: Габделганиев Хадий

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Хадиева) Хоршия

Отец ребёнка: Габделганиев Хадий

Смерть
После ?.03.1960

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