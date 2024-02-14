Хадиев Юсупзян
Место рожденияНовая Салаусь
Дата рождения1910
Дата смерти25.12.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Габделганиев Хадий
Мать: Хадиева Бибигазза
Военная служба
Неизвестно
Хадеев Юсупзан Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1910 Место призыва: Балтасинский РВК, Татарская АССР, Балтасинский р-н Дата призыва: 27.08.1941 Воинское звание: рядовой Выбытие из воинской части: 27.08.1941 Куда выбыл: 490 сапб Номер команды: 17 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Балтасинского района Дело ист. информации: 11003638
Рождение ребёнка
16.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хадиева (Шакирзянова) Минзамал
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хадиева (Шакирзянова) Минзамал
Смерть
25.12.1983