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Хадиев Юсупзян

Место рождения

Новая Салаусь

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Габделганиев Хадий

Мать: Хадиева Бибигазза

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадиева (Шакирзянова) Минзамал

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадиева (Шакирзянова) Минзамал

Смерть
25.12.1983

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