Габделганиев Хадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабделганиев Хадий

Габделганиев Хадий

Место рождения

д.Новый Салаусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулкаримов Абдулганий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Хадиева) Разия

Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хадиев Юсупзян

Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Хадиева) Хоршия

Мать ребёнка: Хадиева Бибигазза

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.