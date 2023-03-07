Дмитрий Евлантиев
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Евлантий Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Константин Дмитриев
Мать ребёнка: Афимья
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Аким Дмитриев
Мать ребёнка: Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья
Это вторая жена Дмитрия
Смерть
Неизвестно