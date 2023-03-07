Дмитрий Евлантиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Евлантиев

Дмитрий Евлантиев

avatar

Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Евлантий Ефимов

Мать: не указана

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Константин Дмитриев

Мать ребёнка: Афимья

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Аким Дмитриев

Мать ребёнка: Афимья

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья

Это вторая жена Дмитрия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close