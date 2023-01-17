Константин Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Дмитрий Евлантиев
Мать: Афимья
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Ульяна Константинова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Аксинья Константинова
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Родион Константинов
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно