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Константин Дмитриев

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Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Дмитрий Евлантиев

Мать: Афимья

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Ульяна Константинова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Аксинья Константинова

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Родион Константинов

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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