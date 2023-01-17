Афимья
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Константин Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евлантиев
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Аким Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евлантиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Евлантиев
Это вторая жена Дмитрия
Смерть
Неизвестно