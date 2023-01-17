Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья

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Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Константин Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евлантиев

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Аким Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евлантиев

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Евлантиев

Это вторая жена Дмитрия
Смерть
Неизвестно
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