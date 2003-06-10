Кутковская Елена Юльяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутковская Елена Юльяновна

Кутковская Елена Юльяновна

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

24.12.1921

Дата смерти

10.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1921

Отец: Кутковский Юльян Степанович

Мать: Кутковская Анастасия Игнатьевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
?.12.1939

Дочь: Сабурова Элеонора Петровна

Отец ребёнка: Рагачев Петр

Рождение ребёнка
06.10.1941

Дочь: Катаева Светлана Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.1946

Сын: Кутковский Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

город Семей (Семипалатинск), Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Смерть
10.06.2003
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close