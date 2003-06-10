Кутковская Елена Юльяновна
Место рождения
Дата рождения24.12.1921
Дата смерти10.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1921
Рождение ребёнка
?.12.1939
Дочь: Сабурова Элеонора Петровна
Отец ребёнка: Рагачев Петр
Рождение ребёнка
06.10.1941
Дочь: Катаева Светлана Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1946
Сын: Кутковский Владимир Петрович
город Семей (Семипалатинск), Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Смерть
10.06.2003
Семей, городская администрация Семей, Абайская область