Кутковская (Видрицкая) Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Видрицкий Игнатий
Мать: Видрицкая Магдалена
Бракосочетание
09.09.1907
венчание https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:15:2053:2265:14980#&gid=1&pid=176
Рождение ребёнка
12.08.1908
Сын: Кутковский Иосиф Юльянович
Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович
Рига, Rīga
запись о рождении https://www.raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:15:2053:2265:14985#&gid=1&pid=358
Рождение ребёнка
24.12.1918
Дочь: Кутковская Мария Юльяновна
Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович
https://pokolenia.permkrai.ru/funds/view/53883#250 запись о рождении
Рождение ребёнка
24.12.1921
Дочь: Кутковская Елена Юльяновна
Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович
Рождение ребёнка
30.10.1926
Сын: Кутковский Станислав Юльянович
Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутковский Иван (Ян) Юльянович
Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович
Смерть
Неизвестно