Кутковская (Видрицкая) Анастасия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутковская (Видрицкая) Анастасия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Видрицкий Игнатий

Мать: Видрицкая Магдалена

Бракосочетание
09.09.1907

Муж: Кутковский Юльян Степанович

венчание https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:15:2053:2265:14980#&gid=1&pid=176
Рождение ребёнка
12.08.1908

Сын: Кутковский Иосиф Юльянович

Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович

Рига, Rīga
запись о рождении https://www.raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:15:2053:2265:14985#&gid=1&pid=358
Рождение ребёнка
24.12.1918

Дочь: Кутковская Мария Юльяновна

Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/funds/view/53883#250 запись о рождении
Рождение ребёнка
24.12.1921

Дочь: Кутковская Елена Юльяновна

Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Кутковский Станислав Юльянович

Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутковский Иван (Ян) Юльянович

Отец ребёнка: Кутковский Юльян Степанович

Смерть
Неизвестно
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