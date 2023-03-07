Татаринова (Ширкина) Ульяна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова (Ширкина) Ульяна Авраамовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ширкин Авраам Сергеевич

Мать: Ширкина Татьяна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1840

Муж: Татаринов Иван Сергеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Конторщик иван Егоров Ба(с?)ин
Рождение ребёнка
17.04.1843

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1849

Сын: Татаринов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1850

Сын: Татаринов Николай Иванович

Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Татаринов Степан Иванович

Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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