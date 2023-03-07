Татаринова (Ширкина) Ульяна Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
31.01.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Конторщик иван Егоров Ба(с?)ин
Рождение ребёнка
17.04.1843
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1849
Сын: Татаринов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
?.01.1850
Сын: Татаринов Николай Иванович
Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Татаринов Степан Иванович
Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Татаринов Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно