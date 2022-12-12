Ширкина (Бабикова) Татьяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
16.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник служитель Иван Кондюрин
Крещение
18.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1806
Дочь: Соловьева Мелания Авраамовна
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Рождение ребёнка
06.02.1807
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Авраамовна
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.1812
Дочь: Феодосия Авраамовна
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Рождение ребёнка
15.02.1814
Дочь: Анна Авраамовна
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ксения Авраамовна
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Татаринова Ульяна Авраамовна
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ширкин Владимир Авраамович
Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830