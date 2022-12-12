Ширкина (Бабикова) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина (Бабикова) Татьяна Игнатьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Бабиков Игнатий Спиридонович

Мать: Бабикова Евдокия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1805

Муж: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник служитель Иван Кондюрин
Крещение
18.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1806

Дочь: Соловьева Мелания Авраамовна

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1807

Сын: Ширкин Трифон Авраамович

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Авраамовна

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1812

Дочь: Феодосия Авраамовна

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1814

Дочь: Анна Авраамовна

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ксения Авраамовна

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Татаринова Ульяна Авраамовна

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ширкин Владимир Авраамович

Отец ребёнка: Ширкин Авраам Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1830
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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