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Бабикова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

27.09.1837

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Игнатий Спиридонович

Работа или профессия
Неизвестно
Жена отставного солдата
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ширкина (Бабикова) Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Бабиков Игнатий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1804

Дочь: (Бабикова) Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Бабиков Игнатий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1804

Дочь: (Бабикова) Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Бабиков Игнатий Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.09.1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Старостию
Похороны
27.09.1837

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