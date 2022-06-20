Бабикова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти27.09.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Жена отставного солдата
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ширкина (Бабикова) Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Бабиков Игнатий Спиридонович
Рождение ребёнка
06.06.1804
Дочь: (Бабикова) Феодосия Игнатьевна
Отец ребёнка: Бабиков Игнатий Спиридонович
Рождение ребёнка
06.06.1804
Дочь: (Бабикова) Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Бабиков Игнатий Спиридонович
Смерть
27.09.1837
Причина смерти: Старостию