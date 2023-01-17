Соловьева (Ширкина) Мелания Авраамовна
Место рождения
Дата рождения16.01.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1806
Крещение
16.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.04.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Соловьев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Андрианович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Андрианович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно