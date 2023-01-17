Соловьева (Ширкина) Мелания Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Ширкина) Мелания Авраамовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.01.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1806

Отец: Ширкин Авраам Сергеевич

Мать: Ширкина Татьяна Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.04.1825

Муж: Соловьев Василий Андрианович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Соловьев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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