Татаринов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
31.01.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Конторщик иван Егоров Ба(с?)ин
Рождение ребёнка
17.04.1843
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Татаринова Ульяна Авраамовна
Крещение
08.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татаринова Ульяна Авраамовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1849
Сын: Татаринов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Татаринова Ульяна Авраамовна
Рождение ребёнка
?.01.1850
Сын: Татаринов Николай Иванович
Мать ребёнка: Татаринова Ульяна Авраамовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Татаринов Степан Иванович
Мать ребёнка: Татаринова Ульяна Авраамовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Татаринова Ульяна Авраамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно