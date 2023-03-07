Крыгинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Крыгинъ Иванъ
Мать: Крыгина Анна
Бракосочетание
07.02.1807
Жена: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
13.03.1808
Сын: Крыгинъ Алексей
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
18.09.1810
Дочь: Крыгина Надежда
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
16.06.1815
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Смерть
1829