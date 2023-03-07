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Крыгинъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1789

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Крыгинъ Иванъ

Мать: Крыгина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1807

Жена: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1808

Сын: Крыгинъ Алексей

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1810

Дочь: Крыгина Надежда

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1815

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1829
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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