Чекалова (Крыгина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти06.04.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Крыгинъ Иванъ
Мать: Крыгина Анна
Бракосочетание
13.02.1802
Муж: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кулакова Прасковья
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Кувшинова Наталья
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чекаловъ Василий
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
03.09.1811
Сын: Чекаловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
22.12.1813
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
02.06.1816
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чекаловъ Осипъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ
Смерть
06.04.1855