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Чекалова (Крыгина) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

06.04.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Крыгинъ Иванъ

Мать: Крыгина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1802

Муж: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кулакова Прасковья

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Кувшинова Наталья

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чекаловъ Василий

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1811

Сын: Чекаловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1813

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1816

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чекаловъ Осипъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Власъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.04.1855
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан