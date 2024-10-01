Мустаева София Герасимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Дочь: (Мустаева) Евдокия Авдеева
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Дочь: (Мустаева) Мария 1 Авдеева
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Дочь: (Мустаева) Мария 2 Авдеева
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Дочь: Мустаев Михаил Авдеев
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Дочь: (Мустаева) Наталия Авдеева
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Дочь: (Мустаева) Анисия Авдеева
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Дочь: (Мустаева) Татьяна Авдеева
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов
Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов