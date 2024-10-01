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Мустаева София Герасимова

Место рождения

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
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Место
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Рождение
Около 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1886 ст.

Муж: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
05.12.1886 ст.

Сын: Мустаев Николай Авдеев

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
17.02.1888 ст.

Дочь: (Мустаева) Евдокия Авдеева

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.

Сын: Мустаев Илларион Авдеев

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Деревни Соколки крестьянин Авдий Данилов Мустаев и законная жена его София Герасимова,православные
Рождение ребёнка
30.03.1892 ст.

Дочь: (Мустаева) Мария 1 Авдеева

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
06.08.1893 ст.

Сын: Мустаев Матвей Авдеев

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
19.07.1895 ст.

Дочь: (Мустаева) Мария 2 Авдеева

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Деревни Соколки крестьянин Авдий Данилов Мустаев и законная его жена София Герасимова,оба православные
Рождение ребёнка
05.11.1896 ст.

Дочь: Мустаев Михаил Авдеев

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1899 ст.

Сын: Мустаев Василий Авдеев

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1900 или 1901 ст.

Дочь: (Мустаева) Наталия Авдеева

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Мустаев Игнатий Авдеевич

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
26.12.1905 ст.

Дочь: (Мустаева) Анисия Авдеева

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
10.01.1908 ст.

Дочь: (Мустаева) Татьяна Авдеева

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.

Сын: Мустаев Стефан Авдеев

Отец ребёнка: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Деревни Соколки крестьянин Авдий Даниилов Мустаев и законная жена его София Герасимова,оба православные

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