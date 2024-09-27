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Мустаев Николай Авдеев

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

05.12.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1886 ст.

Отец: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Мать: Мустаева София Герасимова

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Мустаева Мария Феодоровна

Деревни Соколки крестьянина Авдия Данилова Мустаева сын Николай Авдиев Мустаев православного вероисповедания,первым браком (18 лет). Села Малыклов Мензелинского уезда крестьянина Феодора Иванова Федо... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1906 ст.

Сын: Мустаев Авдий Николаевич

Мать ребёнка: Мустаева Мария Феодоровна

Деревни Соколки крестьянин Николай Авдиев Мустаев и законная жена его Мария Феодорова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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