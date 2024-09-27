Мустаев Николай Авдеев
Место рождения
Дата рождения05.12.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1886 ст.
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Деревни Соколки крестьянина Авдия Данилова Мустаева сын Николай Авдиев Мустаев православного вероисповедания,первым браком (18 лет). Села Малыклов Мензелинского уезда крестьянина Феодора Иванова Федо... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1906 ст.
Мать ребёнка: Мустаева Мария Феодоровна
Деревни Соколки крестьянин Николай Авдиев Мустаев и законная жена его Мария Феодорова,оба православные
Смерть
Неизвестно