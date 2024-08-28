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Мустаев Стефан Авдеев

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

25.04.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911 ст.

Отец: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Мать: Мустаева София Герасимова

Деревни Соколки крестьянин Авдий Даниилов Мустаев и законная жена его София Герасимова,оба православные
Крещение
28.04.1911 ст.
Восприемники: Деревни Соколки крестьянина Авдия Даниилова Мустаева сын Михаил и крестьянина Егора Смоленкова дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно

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