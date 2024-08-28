Мустаев Стефан Авдеев
Место рождения
Дата рождения25.04.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1911 ст.
Деревни Соколки крестьянин Авдий Даниилов Мустаев и законная жена его София Герасимова,оба православные
Крещение
28.04.1911 ст.
Восприемники: Деревни Соколки крестьянина Авдия Даниилова Мустаева сын Михаил и крестьянина Егора Смоленкова дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно