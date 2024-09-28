(Мустаева) Мария 2 Авдеева
Место рождения
Дата рождения19.07.1895 ст.
Дата смерти15.08.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895 ст.
Деревни Соколки крестьянин Авдий Данилов Мустаев и законная его жена София Герасимова,оба православные
Крещение
20.07.1895 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Афанасий Миронов и деревни Батраса крестьянина Анисима Иванова жена Ксения Каллистратова
Смерть
15.08.1895 ст.
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии