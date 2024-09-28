(Мустаева) Мария 2 Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мустаева) Мария 2 Авдеева

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

19.07.1895 ст.

Дата смерти

15.08.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1895 ст.

Отец: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Мать: Мустаева София Герасимова

Деревни Соколки крестьянин Авдий Данилов Мустаев и законная его жена София Герасимова,оба православные
Крещение
20.07.1895 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Афанасий Миронов и деревни Батраса крестьянина Анисима Иванова жена Ксения Каллистратова
Смерть
15.08.1895 ст.
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии

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