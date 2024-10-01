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Мустаев Илларион Авдеев

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

20.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1889 ст.

Отец: Мустаев Авдей (Авдий) Данилов

Мать: Мустаева София Герасимова

Деревни Соколки крестьянин Авдий Данилов Мустаев и законная жена его София Герасимова,православные
Крещение
22.10.1889 ст.
Восприемники: Деревни Соколки крестьянин Никита Павлов Мустаев и крестьянская девица Васса Данилова
Бракосочетание
08.01.1910 ст.

Жена: Мустаева Пелагея Никитина

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.

Сын: Мустаев Петр Илларионов

Мать ребёнка: Мустаева Пелагея Никитина

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно

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