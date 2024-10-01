Мустаев Илларион Авдеев
Место рождения
Дата рождения20.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1889 ст.
Деревни Соколки крестьянин Авдий Данилов Мустаев и законная жена его София Герасимова,православные
Крещение
22.10.1889 ст.
Восприемники: Деревни Соколки крестьянин Никита Павлов Мустаев и крестьянская девица Васса Данилова
Бракосочетание
08.01.1910 ст.
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Мустаева Пелагея Никитина
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно