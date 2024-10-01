Мустаева Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустаева Пелагея Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1910 ст.

Муж: Мустаев Илларион Авдеев

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.

Сын: Мустаев Петр Илларионов

Отец ребёнка: Мустаев Илларион Авдеев

деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно

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