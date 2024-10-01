Мустаева Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1910 ст.
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Мустаев Илларион Авдеев
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно