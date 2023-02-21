Герасимова (Каргина) Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
12.01.1876
Рождение ребёнка
01.07.1879
Сын: Герасимов Кузьма Трофимович
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Хлынова Христина Трофимовна
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Герасимов Иван Трофимович
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Чинаева Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Герасимов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич
Смерть
Неизвестно