Герасимова (Каргина) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Каргина) Акулина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Каргин Василий Васильев

Мать: Каргина Александра Иванова

Бракосочетание
12.01.1876

Муж: Герасимов Трофим Ермолаевич

Рождение ребёнка
01.07.1879

Сын: Герасимов Кузьма Трофимович

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Хлынова Христина Трофимовна

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1885

Сын: Герасимов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Чинаева Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Герасимов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Герасимов Трофим Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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