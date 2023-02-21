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Каргин Василий Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Каргин Василий Васильев

Мать: Каргина Акулина Федорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Герасимова Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Каргина Александра Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Каргин Степан Васильев

Мать ребёнка: Каргина Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргина Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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