Каргин Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Каргин Василий Васильев
Мать: Каргина Акулина Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Герасимова Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Каргина Александра Иванова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Каргина Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно