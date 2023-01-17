Герасимов Трофим Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти14.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ермолай Степанов
Мать: Марфа Семеновна
Бракосочетание
12.01.1876
Рождение ребёнка
01.07.1879
Сын: Герасимов Кузьма Трофимович
Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Хлынова Христина Трофимовна
Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Герасимов Иван Трофимович
Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Чинаева Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Герасимов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна
Смерть
14.06.1903