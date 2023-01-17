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Герасимов Трофим Ермолаевич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1857

Дата смерти

14.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ермолай Степанов

Мать: Марфа Семеновна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
12.01.1876

Жена: Герасимова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1879

Сын: Герасимов Кузьма Трофимович

Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Хлынова Христина Трофимовна

Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1885

Сын: Герасимов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Чинаева Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Герасимов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Герасимова Акулина Васильевна

Смерть
14.06.1903
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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