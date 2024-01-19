Виноградов (Савельев) Василий Маркович
Место рождения
Дата рождения30.01.1884
Дата смерти28.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
артель гужевая транспортная (Бухгалтер)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Виноградов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Виноградова Любовь Николаевна
Покров-Рогули, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.02.1917
Сын: Виноградов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Виноградова Любовь Николаевна
Арест
15.06.1931
ст. 58
Арест
28.08.1937
Смерть
28.09.1937
Расстрел
Реабилитация осужденного
20.06.1958