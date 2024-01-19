Виноградов (Савельев) Василий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов (Савельев) Василий Маркович

Место рождения

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

30.01.1884

Дата смерти

28.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884

Отец: Савельев Марк Савельевич

Мать: Савельева Павла Семёновна

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
артель гужевая транспортная (Бухгалтер)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Виноградов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Виноградова Любовь Николаевна

Покров-Рогули, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.02.1917

Сын: Виноградов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Виноградова Любовь Николаевна

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд
Арест
15.06.1931
ст. 58
Арест
28.08.1937
Смерть
28.09.1937
Расстрел
Реабилитация осужденного
20.06.1958

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