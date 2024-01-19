Савельева Павла Семёновна
Место рожденияВологодский уезд
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Виноградов (Савельев) Кузьма Маркович
Отец ребёнка: Савельев Марк Савельевич
Рождение ребёнка
30.01.1884
Сын: Виноградов (Савельев) Василий Маркович
Отец ребёнка: Савельев Марк Савельевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Виноградов (Савельев) Павел Маркович
Отец ребёнка: Савельев Марк Савельевич
Смерть
Неизвестно