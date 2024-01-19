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Савельева Павла Семёновна

Место рождения

Вологодский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Виноградов (Савельев) Кузьма Маркович

Отец ребёнка: Савельев Марк Савельевич

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1884

Сын: Виноградов (Савельев) Василий Маркович

Отец ребёнка: Савельев Марк Савельевич

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Виноградов (Савельев) Павел Маркович

Отец ребёнка: Савельев Марк Савельевич

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно

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