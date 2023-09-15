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Виноградов Александр Васильевич

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Место рождения

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

28.02.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1917

Отец: Виноградов Василий Маркович

Мать: Виноградова Любовь Николаевна

Назимово, Мусорская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1949

Сын: Виноградов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна

Кохтла-Ярве, Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
29.12.1951

Дочь: Кочергина Нина

Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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