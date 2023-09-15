Виноградов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1917
Рождение ребёнка
20.06.1949
Сын: Виноградов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна
Кохтла-Ярве, Кохтла район-Ярвеский, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
29.12.1951
Дочь: Кочергина Нина
Мать ребёнка: Виноградова Мария Дмитриевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно