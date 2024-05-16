Варин Лука Митрофанович 09.10.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варин Лука Митрофанович

Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887

Отец: Варин Митрофан Ксенофонтович

Мать: Варина Марфа Андреевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.10.1906

Жена: Варина (Иванушкина) Ксения Васильевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Между 1907 и 1931
Бородино, Можайский, Московская область
Стрелочник Александровской железной дороги
Место жительства
С 1907
Бородино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: (Варина) Екатерина Лукинична

Мать ребёнка: Варина (Иванушкина) Ксения Васильевна

Бородино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1916

Дочь: (Варина) Клавдия Лукинична

Мать ребёнка: Варина (Иванушкина) Ксения Васильевна

Бородино, Можайский, Московская область
Место жительства
С 1931
Новоивановское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
С 1931
Новоивановское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Уборщик на заводе 22
Арест
27.02.1931
Москва, город федерального значения Москва
собирал серебро в кризис, подрывал нормальное денежное обращение
Реабилитация осужденного
28.08.1995
Смерть
Неизвестно

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