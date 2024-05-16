Варин Лука Митрофанович
Место рождения
Дата рождения09.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887
Бракосочетание
02.10.1906
Работа или профессия
Между 1907 и 1931
Стрелочник Александровской железной дороги
Место жительства
С 1907
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: (Варина) Екатерина Лукинична
Мать ребёнка: Варина (Иванушкина) Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1916
Дочь: (Варина) Клавдия Лукинична
Мать ребёнка: Варина (Иванушкина) Ксения Васильевна
Место жительства
С 1931
Работа или профессия
С 1931
Уборщик на заводе 22
Арест
27.02.1931
Москва, город федерального значения Москва
собирал серебро в кризис, подрывал нормальное денежное обращение
Реабилитация осужденного
28.08.1995
Смерть
Неизвестно