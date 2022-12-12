рабочий посёлок Новоивановское, рабочий посёлок Новоивановское, Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Новоивановское

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
454Новоивановское (Рожествино), сц. вл.при колодцах.1720146158Бывает временная почтовая станция для проезда Государя Императора.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Троицко (Троице)-Голенищевская волость
119. Ново-Ивановское, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 85, кирпичный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Троицко-Голенищевская волость
Дер. Ново-Ивановская1311130Земское учикище.
Имение Р. Н. К. Леман, при д. Ново-Ивановской1311станция Немчиновский пост. 1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
241032Новоивановскоераб.посёлок55°43'с.ш.37°22'в.д.N-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Городское поселение Новоивановское
46641162051рп Новоивановскоерабочий поселок
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