Новоивановское
Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
454Новоивановское (Рожествино), сц. вл.при колодцах.1720146158Бывает временная почтовая станция для проезда Государя Императора.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
119. Ново-Ивановское, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 85, кирпичный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Ново-Ивановская1311130Земское учикище.
Имение Р. Н. К. Леман, при д. Ново-Ивановской1311станция Немчиновский пост. 1—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241032Новоивановскоераб.посёлок55°43'с.ш.37°22'в.д.N-37-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46641162051рп Новоивановскоерабочий поселок