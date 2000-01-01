село Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Агро-Пустынь

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
270Аграфенина пустынь, с. каз.при оз. Иванове.12582799821047Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солотчинская волость
84. Аграфенина Пустынь, село бывшее государственное, при озере Студеном, дворов 400, жителей 2684, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Солотчинская волость
Аграфевина Пустынь село6741на больш. Влад. дор. при р. Сол. и оз. Иванове60219892058404714146СолотчаЦер. кам. шк. М. Н. Просвещ. смеш., зем. шк. см., каз. вин. лав., 2 ветр. мел., извозный промысель, живопись, кирп. и кам.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
340Агро-Пустыньсело54°45'с.ш.39°47'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Заборьевское сельское поселение
61634436106с Агро-Пустыньсело

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