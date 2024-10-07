Разумихин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.08.1899
Дата смерти03.11.1976
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Разумихин Вадим Михайлович
Мать ребёнка: Разумихина Александра Филлиповна
Рождение ребёнка
11.06.1933
Сын: Разумихин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
21.05.1937
Сын: Разумихин Вадим Михайлович
Мать ребёнка: Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна
Смерть
03.11.1976