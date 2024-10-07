Разумихин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазумихин Михаил Михайлович

Разумихин Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

09.08.1899

Дата смерти

03.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1899

Отец: Разумихин Михаил Петрович

Мать: Разумихина (Сидорова) Татьяна Алексеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумихина Александра Филлиповна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1928

Сын: Разумихин Вадим Михайлович

Мать ребёнка: Разумихина Александра Филлиповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1933

Сын: Разумихин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
21.05.1937

Сын: Разумихин Вадим Михайлович

Мать ребёнка: Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.11.1976
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.