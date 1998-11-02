Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1908
Дата смерти02.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1933
Сын: Разумихин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Разумихин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1937
Сын: Разумихин Вадим Михайлович
Отец ребёнка: Разумихин Михаил Михайлович
Смерть
02.11.1998