Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумихина (Скепнер) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1908

Дата смерти

02.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумихин Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1933

Сын: Разумихин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Разумихин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.05.1937

Сын: Разумихин Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Разумихин Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.1998
Москва, город федерального значения Москва

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