Колпаков (Клячина) Ксения Евфимиева 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Клячина) Ксения Евфимиева

Место рождения

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

26.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпаков Иустин Тимофеев

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Бракосочетание
29.01.1871

Муж: Колпаков Тимофей Иоаннов

Куштомак, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Колпаков Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Рождение ребёнка
14.02.1874

Дочь: (Колпакова) Евфросиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1877

Дочь: (Колпакова) Ефросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1879

Дочь: (Колпакова) Пелагия Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1881

Дочь: Снигирев (Колпакова) Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1884

Дочь: Жижилев (Колпакова) Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1887

Дочь: (Колпакова) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1889

Сын: Колпаков Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1891

Дочь: (Колпакова) Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.02.1894

Сын: Колпаков Власий Тимофеев

Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
26.03.1909
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
28.03.1909
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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