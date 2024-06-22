Колпаков (Клячина) Ксения Евфимиева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти26.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Сын: Колпаков Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Дочь: (Колпакова) Евфросиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Дочь: (Колпакова) Ефросиния Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Дочь: (Колпакова) Пелагия Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Дочь: Снигирев (Колпакова) Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Дочь: Жижилев (Колпакова) Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Дочь: (Колпакова) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Сын: Колпаков Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Дочь: (Колпакова) Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов
Отец ребёнка: Колпаков Тимофей Иоаннов