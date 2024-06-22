Колпаков Василий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Колпакова) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Дочь: (Колпакова) Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Сын: Колпаков Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Дочь: Федотов (Колпакова) Христина Васильева
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Дочь: (Колпакова) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Дочь: (Колпакова) Елисавета Васильева
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Дочь: (Колпакова) Наталия Васильева
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Дочь: (Колпакова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова
Дочь: (Колпакова) Феодора Васильева
Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова