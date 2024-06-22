Колпаков Василий Тимофеев 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Василий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Колпаков Тимофей Иоаннов

Мать: Колпаков (Клячина) Ксения Евфимиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колпакова) Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Бракосочетание
27.01.1891

Жена: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: (Колпакова) Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Колпаков Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1898

Дочь: Федотов (Колпакова) Христина Васильева

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Колпаков Андрей Васильев

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: (Колпакова) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: (Колпакова) Елисавета Васильева

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1908

Дочь: (Колпакова) Наталия Васильева

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: (Колпакова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.05.1915

Дочь: (Колпакова) Феодора Васильева

Мать ребёнка: Колпаков (Быкова) Анастасия Михайлова

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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